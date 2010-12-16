Міліція на Петрівці «взяла» двох учасників податкового Майдану
17:07, 16 грудня 2010Права людини
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Влада готує показове покарання?
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ днями підписав наказ про проведення для співробітників патрульно-постової служби і спецпідрозділу «Беркут» тренінгів з адекватного спілкування з людьми.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Ми впроваджуємо курс лекцій для наших сержантів, щоб вони розуміли правила поведінки і алгоритм спілкування з людиною на вулиці. Зокрема й «Беркут» проходитиме навчання з адекватного спілкування з людьми», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
За його словами, в рамках тренінгів співробітники міліції прослухають курс лекцій з моделювання різних ситуацій при спілкуванні з людьми і виході з цих ситуацій.
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