Міліція на Петрівці «взяла» двох учасників податкового Майдану

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ днями підписав наказ про проведення для співробітників патрульно-постової служби і спецпідрозділу «Беркут» тренінгів з адекватного спілкування з людьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми впроваджуємо курс лекцій для наших сержантів, щоб вони розуміли правила поведінки і алгоритм спілкування з людиною на вулиці. Зокрема й «Беркут» проходитиме навчання з адекватного спілкування з людьми», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За його словами, в рамках тренінгів співробітники міліції прослухають курс лекцій з моделювання різних ситуацій при спілкуванні з людьми і виході з цих ситуацій.