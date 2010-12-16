Карпачова просить Януковича про одноразові виплати для матерів-героїнь

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою забезпечити виконання прав жінок, яким присвоєно звання ”Мати-героїня”, з виплати одноразових винагород.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР.

Н.КАРПАЧОВА звертає увагу глави держави на те, що за останні шість років почесне звання ”Мати-героїня” присвоєно 44806 жінкам. Починаючи з 1 січня 2008 року вони мають право на одноразову винагороду, яка для абсолютної більшості багатодітних родин є відчутною складовою забезпечення їхнього достатку.

На початок четвертого кварталу 2010 року ці кошти не отримали 27125 матерів-героїнь, у тому числі 11076 жінок, яким це звання було присвоєне у 2004-2009 роках. На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, це є брутальним порушенням прав багатодітних матерів-героїнь, які мають особливо пошановуватися українським суспільством.

У своєму поданні Президенту Н.КАРПАЧОВА наполягає на забезпеченні виплат одноразових винагород усім жінкам, яким було присвоєне почесне звання ”Мати-героїня”, а також просить главу держави доручити Кабінету міністрів визначити порядок надання одноразової допомоги у зв’язку з присвоєнням звання ”Мати-героїня”.

Довідка УНІАН. Відповідно до указу Президента України від 29 червня 2001 року ”Про почесні звання України”, почесне звання ”Мати-героїня” присвоюється жінкам, які народили і виховали до восьмирічного віку п`ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім`ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Згідно з указом Президента України від 25 грудня 2007 року ”Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України ”Мати-героїня”, таким жінкам винагорода виплачується у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Розмір цієї одноразової винагороди становить у 2004–2007 роках 6330 грн., у 2008–2009 роках – 6690 грн., у 2010 році – 8690 грн.