Російська опозиція проведе в Москві черговий мітинг у рамках «Стратегії-31»

Російська опозиція має намір 31 грудня провести черговий мітинг в рамках «Стратегії-31».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Інша Росія», оргкомітет «Стратегії-31» подав в мерію Москви відповідну заявку на проведення мітингу на Тріумфальній площі.

«До числа заявників увійшли лідер «Іншої Росії» Едуард ЛИМОНОВ, лідер «Лівого фронту» Костянтин КОСЯКІН і правозахисник Володимир БУКОВСЬКИЙ», - говориться в повідомленні.

Чисельність учасників акції, зазначена в заявці, - 2500 чоловік.

В.БУКОВСЬКИЙ, який входить до федеральної політради руху «Солідарність», замінив у традиційному списку заявників голову Московської Гельсінкської групи Людмилу АЛЕКСЄЄВУ, яка відмовилася подавати нові заявки разом з Е.ЛИМОНОВИМ після акції 31 жовтня.

Водночас, за інформацією прес-служби «Лівого Фронту», один із його лідерів Сергій УДАЛЬЦОВ закликав оргкомітет “Стратегії-31” і правозахисників подавати одну спільну заявку на 31 грудня.

«Розколу не має бути. Хай у заявці буде 20 чоловік, та хоч 30 – головне, щоб не повторилася ситуація 31 жовтня, щоб не було двох заявок. Заявка потрібна лише одна», - сказав С.УДАЛЬЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня на Тріумфальній площі Москви відбулася вперше узгоджена з московською владою акція російської опозиції. Частина опозиції погодилася на умову влади - обмежити кількість учасників 800 людьми. Проте співорганізатори руху «Стратегія 31» лідер «Іншої Росії» Е.ЛИМОНОВ і представник опозиційного «Лівого фронту» К.КОСЯКІН, не бажаючи йти назустріч уряду міста і обмежувати кількість мітингувальників, вивели своїх прихильників на альтернативну акцію також на Тріумфальну площу.

З літа 2009 року 31 числа кожного місяця (якщо таке число є) російські опозиціонери і правозахисники проводять безстрокову серію громадських акцій протесту на захист 31-ї статті Конституції РФ (про свободу зборів). Цей рух називається «Стратегією-31».