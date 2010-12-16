Скандал із журналістом Найемом докотився до Європи

Європейський Союз постійно піднімає перед Україною питання щодо дискримінації етнічних груп та меншин.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявила представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ на прохання прокоментувати ситуацію із затриманням міліцією журналіста Мустафи НАЙЄМА.

“Я не можу коментувати окремі випадки, однак я можу дати загальну оцінку”, - сказала представник Єврокомісії.

“ЄС регулярно піднімає питання дискримінації етнічних груп та меншин перед українською владою і готовий поділитися власним досвідом підходу до цього питання у країнах-членах ЄС”, - зазначила А.ФІЛОТЕ.

Вона наголосила, що Євросоюз уважно стежить за розвитком ситуації в Україні, особливо у сфері спільних цінностей, зокрема, поваги до прав людини, демократичних принципів та верховенства права.

За словами А.ФІЛОТЕ, Євросоюз взяв до уваги коментарі глави і заступника глави Адміністрації Президента України щодо ситуації із затриманням журналіста.

Як повідомляв УНІАН, М.НАЙЄМА затримали співробітники спецпідрозділу міліції ”Беркут” 13 жовтня ввечері.

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимим застосування сили проти журналістів. У свою чергу, заступник глави АП Ганна ГЕРМАН наголосила, що Президент вважає неприпустимою ситуацію, коли журналіста було затримано через його національність.