Працівник "Беркута", який затримав Найєма, отримав сувору догану

Працівнику полку міліції особливого призначення «Беркут», який некоректно говорив із журналістом Мустафою НАЙЄМОМ, оголошено сувору догану.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у місті Києві, інспекція з особового складу столичної міліції закінчила службове розслідування за фактом затримання 13 грудня цього року М.НАЙЄМА.

Перевіркою з’ясовано, що міліціонер у спілкуванні з журналістом дозволив собі некоректні висловлювання на його адресу, чим грубо порушив вимоги Етичного кодексу працівника органів внутрішніх справ України та Статуту патрульно-постової служби міліції України.

За результатами розслідування начальник Головного управління МВС України в м. Києві генерал-лейтенант міліції Олексій КРИКУН підписав наказ, яким наклав на міліціонера ПМОМ «Беркут» дисциплінарне стягнення – йому оголошено сувору догану.

Як повідомляв УНІАН, М.НАЙЄМА затримали співробітники спецпідрозділу міліції "Беркут" 13 жовтня. За даними ведучої “5 каналу” Тетяни ДАНИЛЕНКО, журналіста затримали близько 21.30 біля будівлі редакції телеканалу.

"Під’їхали на машині "Беркута". Не представившись, попросили вийти з машини (журналіст знаходився у машині Т.ДАНИЛЕНКО). Мустафа вийшов. Попросили пред’явити документи. Почали грубили. Мустафа пред’явив документи, але вони сказали, що "вони не побачили", - повідомила Т.ДАНИЛЕНКО. "Вони його затримали силою, пояснивши це тим, що він "лицо кавказской национальности" і повели в Подільське райуправління... ", - заявила Т.ДАНИЛЕНКО.