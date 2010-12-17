Засновникові WikiLeaks заборонили виходити з будинку опівночі

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж випущений на свободу після рішення суду звільнити його під заставу.

Сьогодні Високий суд Англії підтвердив рішення суду нижчої інстанції від 14 грудня про звільнення 39-річного журналіста, передає Бі-бі-сі.

Д.Ассанжу доведеться внести як заставу 200 тис. фунтів стерлінгів. Цю суму для нього за два дні зібрали прихильники.

Крім того, йому доведеться жити в конкретному місці - в особняку журналіста Воена Сміта, який запросив Ассанжа зупинитися в його сімейному маєтку в графстві Саффолк. Керівникові Wikileaks наказано здати паспорт, щодня відмічатись у поліції, а також не виходити зі свого місця проживання від 22:00 до 02:00 і від 10:00 до 16:00.