Ірландію звинувалити в порушенні права жінок на аборт

11:05, 17 грудня 2010
Права людини
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Рішення Європейського суду

Європейський суд з прав людини угледів порушення прав жінок в ірландському законодавстві, котре жорстко обмежує проведення абортів у країні.

Як повідомляє BBC, відповідне рішення було прийнято судом за результатами розгляду позовів трьох мешканок Ірландії, вимушених переривати вагітність за кордоном.

Одна з позивачок подала скаргу до Європейського суду після того, як завагітніла невдовзі після успішного лікування онкологічного захворювання, а продовження вагітності в цьому випадку могло призвести до рецидиву небезпечного захворювання. Незважаючи на це, вона не змогла зробити аборт в Ірландії. У результаті жінка була змушена їхати для цього у Великобританію.

Згідно з ірландським законодавством, переривання вагітності дозволене тільки у випадку, якщо її продовження загрожує життю жінки.

Однак, за словами адвокатів потерпілої, в конкретних випадках ірландські лікарі часто відмовляють у допомозі жінкам, побоюючись судового переслідування. Воно можливе в тому випадку, якщо за результатами медичної експертизи перервана вагітність буде визнана не пов`язаною з ризиком смерті для вагітної.

Позови двох інших жінок, також вимушених виїжджати для переривання вагітності за межі Ірландії, суд визнав необґрунтованими.

Жорсткість ірландського законодавства щодо абортів пов`язана зі впливом Римської католицької церкви в країні. За оцінками правозахисних організацій, щороку для переривання вагітності до закордонних – переважно британських – клінік звертається до чотирьох тисяч ірландок.

Нагадаємо, раніше влада італійського адміністративного регіону Ломбардія ухвалила рішення виплачувати жінкам 4,5 тисячі євро за відмову від аборту.

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