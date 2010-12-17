Ірландію звинувалити в порушенні права жінок на аборт

Європейський суд з прав людини угледів порушення прав жінок в ірландському законодавстві, котре жорстко обмежує проведення абортів у країні.

Як повідомляє BBC, відповідне рішення було прийнято судом за результатами розгляду позовів трьох мешканок Ірландії, вимушених переривати вагітність за кордоном.



Одна з позивачок подала скаргу до Європейського суду після того, як завагітніла невдовзі після успішного лікування онкологічного захворювання, а продовження вагітності в цьому випадку могло призвести до рецидиву небезпечного захворювання. Незважаючи на це, вона не змогла зробити аборт в Ірландії. У результаті жінка була змушена їхати для цього у Великобританію.



Згідно з ірландським законодавством, переривання вагітності дозволене тільки у випадку, якщо її продовження загрожує життю жінки.



Однак, за словами адвокатів потерпілої, в конкретних випадках ірландські лікарі часто відмовляють у допомозі жінкам, побоюючись судового переслідування. Воно можливе в тому випадку, якщо за результатами медичної експертизи перервана вагітність буде визнана не пов`язаною з ризиком смерті для вагітної.



Позови двох інших жінок, також вимушених виїжджати для переривання вагітності за межі Ірландії, суд визнав необґрунтованими.



Жорсткість ірландського законодавства щодо абортів пов`язана зі впливом Римської католицької церкви в країні. За оцінками правозахисних організацій, щороку для переривання вагітності до закордонних – переважно британських – клінік звертається до чотирьох тисяч ірландок.



Нагадаємо, раніше влада італійського адміністративного регіону Ломбардія ухвалила рішення виплачувати жінкам 4,5 тисячі євро за відмову від аборту.