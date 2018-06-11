Неофашистське пекло Москви

Наша ера, Східна Європа. Групи озброєних молодиків прочісують місто в пошуках НЕслов’ян. Групи озброєних НЕслов’ян шукають нападників. Замкнуте коло. Пекло в столиці Російської Федерації. Неофашистське пекло в “Третьому Римі”.

Я дуже сподівався, що цей матеріал мені не треба буде писати. Я дуже сподівався, що неонацистський бєспрєдєл в Москві 11 грудня - подія випадкова і не матиме наслідків.

11 грудня під час сутичок було затримано близько 70 осіб. Позавчора - затримано більше 1200 осіб, в яких конфісковано травматичну зброю і більше 200 ножів. Вочевидь, за декілька днів московська міліція згадали свої навички і запрацювала.

Одне з простих пояснень останніх подій - поліцейсько-фашистський режим Путіна-Мєдвєдєва. У той час, коли у серці імперії Газпрому, поруч з Кремлем, озброєні фанатики вбивали людей лише за колір шкіри, прем’єр-міністр Владімір Путін розслаблявся у колі світових зірок та коряво награвав щось на роялі. За оцінками російських активістів натовп, що зібрався 11 грудня, при бажанні міг би взяти штурмом Кремль - міліція просто б не встигла б зреагувати. Парадокс: на мітингах правозахисників за свободу мирних зібрань на 200 мітингуючих - більше 1000 повністю екіпірованих ОМОНівців у шоломах. 11 грудня на Манежній площі була парочка ОМОнівців на багатотисячний натовп.

Мер Москви Сергій Собянін заявив в ефірі Першого каналу російського телебачення: “Міліція буде і надалі жорстко придушувати провокації і насильство”. З першого погляду ніби нормальна заява. Однак один нюанс - міліція буде придушувати саме жорстоко. Навіть на рівні мовного коду російська влада зосереджена на жорстокості. Ще свіжі в пам’яті заява Владіміра Путіна “Будем в сортирах мочить”. Останні років десять російська влада тільки й робить, що “мочит в сортире” народ Російської Федерації.

У чому ж полягає “особливе” призначення ОМОНу? Важко зрозуміти. Скоріш за все в розгоні мітингів опозиції та правозахисників, побитті пенсіонерів на маршах незгодних та інших значно жахливіших речах. В чому полягає скаженість ОМОНу? Вони всі проходили через гарячі точки та вбивали людей. У них в голові є лише накази начальства. ніякого гуманізму та відчуття цінності людського життя. Український "Беркут" такої практики не мав, хоча й там є багато патологічних садистів.

Чому 11 грудня ОМОН не робив майже нічого? За повідомленнями російських правозахисників, московська міліція просто мала наказ не особливо протистояти масовим безладам. Був наказ - намагатися не допускати вбивства безпосередньо під час безладу. Дивитися, як калічать людей, - будь ласка. А от вбивств краще не треба. Для іміджу держави наслідки поганенькі.

Було спущено гачок початку репресій, закручування гайок, ескалації міжетнічного конфлікту. У 2002 році ксенофобські погроми (теж почалися з Манежної площі!) стали формальним приводом для створення законів для боротьби з “екстремізмом”. Під “екстремістами” російська влада дуже часто має на увазі правозахисників, анархістів, соціальних активістів тощо. Можливо, цього разу, державний репресивний апарат Російської Федерації допустив конфлікт для остаточного знищення права на мирні зібрання у майбутньому під приводом безпеки громадян. Аналогію хочете? У нас досі депутати хочуть прийняти сумнозвісний законопроект №2450, який фактично заборонить вуличні протести.

Ви думаєте, що в Україні таке неможливо? Зверніть тоді увагу на матеріал з сайту ТСН (новини телеканалу 1+1) із заголовком “Націоналісти "покарали збоченців-педерастів" за акцію "Анти-Йолка" в Києві”. І це стаття про напад неонацистів на учасників правозазхисного мітингу! Якщо таке пише відомий ЗМІ, то що вже говорити про думки пересічних громадян? Гидко також читати повідомлення на форумах різноманітних “українських націоналістів”, в яких “патріоти” із захопленням смакують подробиці московських жахіть і мріють про щось аналогічне в Україні.

Неонацисти на вулицях та насильство на расовому підґрунті має корені в загальній побутовій нетерпимості. За аналогією, суспільство - розчин солі. Коли концентрація солі мала, то кристали не з’являються. Якщо збільшити концентрацію - з’являться й кристали. Кристали - це акти насильства (вбивства, напади). Кожен, хто на побутовому рівні думає, що чимось кращий за “кавказця” або “негра” - опосередковано винуватий у вбивствах. Саме на цих людях моральна відповідальність за невмотивоване та безсенсовне насильство на вулицях міст.

Михайло Каменєв