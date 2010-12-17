Голова СБУ каже, що на дискеті Забілого були таємні документи

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що на дискеті, яку віз до Києва директор музею «Тюрма на Лонцького» Руслан ЗАБІЛИЙ, містяться секретні документи.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті«Сегодня».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що СБУ порушила кримінальну справу про замах на розголошення державної таємниці. «Адже співробітник СБУ віз із Києва до Львова дискету з робочою інформацією. Простіше кажучи, ЗАБІЛИЙ порушив службові інструкції, а також, швидше за все, і закон України», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, точну відповідь на це питання повинна дати експертиза, на проведення якої потрібен час, оскільки фахівці мають вивчити величезну кількість документів. «Після чого ступінь провини Руслана ЗАБІЛОГО встановлюватиме слідство і, у разі потреби, суд. Втім, можу зазначити, що, виходячи з вже досліджених на сьогодні первинних документів, можна стверджувати, що документи з грифом «таємно» на цій дискеті все ж таки є», - додав він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ також сказав, що відповідь на питання, куди і кому Р.ЗАБІЛИЙ віз документи, дасть слідство.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Києві співробітники СБУ затримали і впродовж 14,5 години допитували українського історика Р.ЗАБІЛОГО, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів).

За даними Української Гельсінської спілки з прав людини та Харківської правозахисної групи, працівники СБУ без жодної санкції суду та з численними порушеннями процесуального законодавства вилучили у нього ноутбук і два зовнішні жорсткі диски.

На цих носіях інформації, як наголошують правозахисники, окрім наукових досліджень самого Р.ЗАБІЛОГО, містилися електронні копії історичних матеріалів та архівних документів, що не становлять і за законодавством не можуть становити державну таємницю.

9 вересня з’явилася офіційна інформація СБУ: «Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст. 328 Кримінального кодексу України».

Після цього СБУ провела несанкціонований обшук у кабінетах істориків музею «Тюрма на Лонцького» у Львові й вилучила його майно та документи. Зокрема, з кабінетів науковців було вилучено два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів. Вилучено також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років, повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.