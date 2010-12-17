Історик оскаржує звільнення з посади директора архіву

Суд першої інстанції відмовив відомому історику Геннадію ІВАНУЩЕНКУ у задоволенні позову про поновлення на посаді директора Державного архіву Сумської області.

Про це повідомляє сайт сумського тижневика «Панорама».

Сам Г.ІВАНУЩЕНКО повідомив, що вже звернувся із цього приводу до Харківського апеляційного адміністративного суду. Ще один позов з вимогою скасувати розпорядження ОДА про його звільнення на даний момент розглядається в Сумському окружному адміністративному суді.

«Я маю намір йти аж до Європейського суду з прав людини. Думаю, що чим далі від Сум знаходиться суд, тим об’єктивнішим буде його рішення. Позов і складався з таким розрахунком, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини», - заявив Г.ІВАНУЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада директор Державного архіву Сумської області Г.ІВАНУЩЕНКО заявив, що влада намагається його звільнити за дослідження Голодомору і визвольного руху в Сумській області.

У свою чергу, в Сумській облдержадміністрації заявили, що не чинять тиску на директора обласного Держархіву.

2 грудня після перевірки в архіві голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ своїм розпорядженням звільнив Г.ІВАНУЩЕНКА.