20 грудня - 9-15 - Відбудеться круглий стіл на тему: «Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей», організований Фондом Конрада Аденауера, Всеукраїнською Радою Церков та релігійних організацій та Інститутом Релігійної Свободи. Учасники: представники різних конфесій України, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, представники громадських організацій, молоді політики та науковці. Зокрема будуть присутні: керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, заст.. Глави Адміністрації Президента України Ганна Герман, представник Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій, відповідальний за зовнішні зв‘язки Римсько-Католицької Церкви України Маркіян Трофим‘як, Верховний архієпископ Української Греко-Католицької Церкви Любомир (Гузар), архієпископ Білоцерківський і Богуславський, керуючий справами Української Православної Церкви московського патріархату Митрофан, єпископ Васильківський, секретар Священного Синоду Української Православної Церкви київського патріархату Євстратій (Зоря) («Український Дім», вул. Хрещатик, 2, 5-й поверх, зал презентацій). Початок реєстрації о 8-30. Потрібна акредитація. Телефон: +38 044 4963608; Email: e.bogodistov@adenauer.kiev.ua до 12-00 17 грудня.