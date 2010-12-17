Прес-конференція на тему: «Рішення Венеціанської комісії щодо конституційної ситуації в Україні після відміни політреформи»

20 грудня - 12-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: «Рішення Венеціанської комісії щодо конституційної ситуації в Україні після відміни політреформи». Учасник - член Венеціанської комісії від України Марина Ставнійчук (прес-центр ІАА «Главком», вул. Інститутська, 24/7, перший під’їзд, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: 253 98 69, 253 79 93.

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