Прес-конференція на тему: «Обрання президента Білорусі: вибір без вибору?»

20 грудня - 13-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: «Обрання президента Білорусі: вибір без вибору?». Учасники: голова Комітету виборців України Олександр Черненко, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач («Главком», вул. Інститутська, 24/7, перший під’їзд, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: 253 98 69, 253 79 93.

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