У Мінську відключили Facebook, Twitter, YouTube, Google-ток и Google-пошту

У Мінську відключені всі соціальні мережі, через які здійснювалася координація протестуючих проти фальсифікації виборів президента.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди", телефоном з Мінська.

"Зокрема, не працює Facebook, Twitter, YouTube, Google-ток и Google-пошта", - розповів він.

Відключені практично всі поштові сервіси та LiveJournal.

Крім того, відключені сайти деяких опозиційних кандидатів у президенти.

"Єдиний провайдер "Белтелеком", який контролює весь потік Інтернету в країні", - уточнив журналіст.

Як відомо, 19 грудня в Білорусі проводяться вибори президента.