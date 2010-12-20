Спецназ розігнав мітинг у Мінську

У Мінську бійці спецназу і внутрішніх військ в неділю увечері розігнали багатотисячний мітинг опозиції на площі Незалежності перед Будинком уряду Білорусії.

Як повідомляє Радіо Свобода, відбулися зіткнення прихильників опозиції з силами правопорядку, були затримані кілька людей. МВС стверджує, що мітингуючі розгромили центральний вхід до урядового будинку. Розбили вікна і двері. Лідери опозиції назвали це провокацією.

Зараз внутрішні війська витіснили більшість учасників несанкціонованої акції протесту з площі Незалежності у напрямку прилеглих вулиць. Міліціонери і військовослужбовці вишикувалися по периметру площі і вздовж проспекту Незалежності.

З ряду джерел надходила також інформація про потерпілих.