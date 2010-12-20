У Мінську затримано чотирьох кандидатів у президенти

У Мінську під час акції протесту затримано чотирьох кандидатів у президенти країни - Андрій Санников, Микола Статкевич, Григорій Костусєв і Віталій Римашевський, повідомляє Бі-бі-сі.

Костусева, Санникова і Статкевича міліціонери забрали на очах у журналістів. Віталій Римашевський був жорстоко побитий і доставлений до лікарні. За деякими даними, пізніше його також перевели в СІЗО, пише сайт Наша нива. Про долю Ярослава Романчука поки нічого не відомо.

Затримана дружина Андрія Санникова Ірина Халіп - кореспондент російської «Новой газеты». Її побиття потрапило в прямий ефір радіостанції "Эхо Москвы", якій вона саме давала інтерв`ю.

«Наша акція була суто мирною і ненасильницькою... проте до площі Незалежності були стягнуті війська спецназу, внутрішні війська... Нас зупиняє машина ДАІ, велять нам притиснутися до узбіччя, ой мене витягають!.. Ви що, що ви робите?! Стою, як в американському бойовику, мене притиснули до машини, до землі. Виродки! Мене б`ють по обличчю! Руки заламують!..» - прокричала в ефірі журналістка, і на цьому зв`язок з нею урвався, повідомляє Газета.ру.