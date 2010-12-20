Президента Європарламенту шокували події у Білорусі
Бузек бажає Некляєву швидкого одужання
Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК шокований повідомленнями про побиття кандидата на пост Президента Білорусі Володимира НЕКЛЯЄВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи події у столиці Білорусі, де 19 грудня відбулися президентські вибори.
«Цей страшний напад на беззахисного кандидата в Президенти Білорусі є обурливим і ганебним. Я був шокований, коли довідався зі свідчень свідків, переданим ЗМІ, що В.НЕКЛЯЄВА побили сили правопорядку», - заявив Президент Європарламенту.
Він підкреслив, що така поведінка – неприйнятна для міжнародного співтовариства.
«Я вимагаю від Президента Олександра ЛУКАШЕНКА негайно зупинити поліцейські сили від виконання таких дій та покарати причетних», - заявив Є.БУЗЕК.
Він відзначив, що цей інцидент «пролив якнайгірше світло» на проведені у Білорусі президентські вибори.
«Громадяни Білорусі заслуговують на демократичну країну. Я висловлюю свою глибоку пошану усім тим, хто мирним шляхом бореться за те, щоб це сталося, таких як В.НЕКЛЯЄВ. Я бажаю йому швидкого одужання», - сказав Президент Європарламенту.
За даними білоруських ЗМІ, колона прихильників В.НЕКЛЯЄВА, що прямувала на акцію протесту на Жовтневу площу в Мінську, була атакована невідомими, її закидали димовими шашками. Сам В.НЕКЛЯЄВ був сильно побитий. Побито також було кількох журналістів.