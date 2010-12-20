53 депутати просять КС визнати Податковий кодекс неконституційним

П`ятдесят три народних депутати подали до Конституційного Суду України подання про невідповідність Податкового кодексу Конституції України. Депутати вважають, що Податковий кодекс прийнятий з порушенням п`ятнадцяти статей Основного Закону і носить дискримінаційний характер. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

«У результаті прийняття Податкового кодексу, - вважає один з авторів конституційного подання, народний депутат, голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, - українська економіка втратить соціальну спрямованість, значно погіршиться фінансове і соціальне забезпечення громадян, будуть порушені права власності, права на достатній рівень життя, презумпція невинності, а також буде втрачено рівноправність усіх суб`єктів права власності перед законом, що дає всі підстави визнати Податковий кодекс неконституційним».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вказує на те, що за Бюджетним кодексом, щоб вступити в силу з 1 січня наступного року, як того хоче уряд, Податковий кодекс мусив бути офіційно оприлюднений до 15 серпня цього року. «Оскільки Податковий кодекс прийнятий тільки в грудні, за законом він може набути чинності лише через рік - з 1 січня 2012 року. Інакше це буде прямим порушенням законодавства», - вважає голова парламентського комітету.

Народні депутати, які підписали конституційне подання, також вважають Податковий кодекс дискримінаційним документом, що звужує права і свободи громадян. «Положення Податкового кодексу, всупереч закріпленим у Конституції України принципам соціальної правової держави і верховенства права, скасували або звузили обсяг прав і обов`язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених Конституцією та іншими законами України», - каже Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, кодекс передбачає суттєве розширення повноважень контролюючих органів і, відповідно, збільшення обов`язків у платників податків. «Деякі статті Податкового кодексу встановлюють провину підприємця без достатніх на те підстав. При цьому кодекс не визначає чіткого механізму відповідальності контролюючих органів за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків», - підкреслює депутат.

Поспіхом прийнятий Податковий кодекс призведе до хаосу у фінансово-бюджетній політиці держави, вважають автори подання і просять Конституційний Суд визнати цей документ повністю неконституційним.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010 р. Верховна Рада ухвалила у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.