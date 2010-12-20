У Білорусі затримали 18 журналістів

Впродовж 19-20 грудня правоохоронними органами Республіки Білорусь було затримано 18 журналістів, включаючи представників міжнародного агентства новин “Франс Прес” та радіо “Свобода”.

Про це УНІАН повідомила Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

Затримання відбувалось як під час акції протесту проти фальсифікації президентських виборів у Мінську 19 грудня, так і пізніше, вночі та вранці 20 грудня.

За інформацією БАЖ, станом на ранок 20 грудня трьох журналістів уже відпустили, доля інших лишається невідомою.

Крім того, за даними БАЖ, близько 20 журналістів, у тому числі закордонних видань, було побито під час акції протесту проти фальсифікації президентських виборів у Мінську 19 грудня