За фактом побиття дружини ректора ДонНУ порушили кримінальну справу

За фактом побиття дружини новообраного ректора Донецького національного університету Тетяни ЛЕВ порушено кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

«По інциденту в Донецьку дійсно порушено кримінальну справу. Вона розслідується. Але справою займається не міліція, а справу веде прокуратура», - сказав він.

Водночас В.ФАРИННИК не уточнив, за якою статтею Кримінального кодексу порушено справу.

В.ФАРИННИК також повідомив, що відвідав Донецьк і зустрічався з цього приводу з начальником міського управління внутрішніх справ і начальником слідчого управління.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня о 20.55 до чергової частини Київського райвідділу Донецького міськуправління міліції надійшло повідомлення від громадянина ЛЕВА В.М. про побиття його матері Тетяни ЛЕВ, яка є дружиною новообраного ректора Донецького національного університету Юрія ЛИСЕНКА. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу донецьокого міськуправління ОВС. Встановлено, що біля під’їзду будинку по вулиці Артема двоє невідомих збили з ніг і завдали кілька ударів в голову Т.ЛЕВ.

За твердженням лікаря швидкої допомоги, який оглядав потерпілу, у жінки можливий струс головного мозку.

Довідка УНІАН. Професор Ю.ЛИСЕНКО 10 грудня ц. р. переміг на виборах ректора Донецького національного університету.

15 грудня міліція провела обшук у його квартирі.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті відбуваються слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу.

При цьому прес-служба прокуратури області зазначила, що «за період, що перевіряється, жоден з кандидатів на пост ректора ДонНУ не мав відношення до фінансово-господарської діяльності вишу, і попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Водночас, працівники ДонНУ заявили, що пов’язують факт порушення кримінальної справи безпосередньо з виборами ректора університету, оскільки дружина обраного ректора Ю.ЛИСЕНКА Т.ЛЕВ обіймає посаду проректора університету. Раніше вона була звільнена з посади наказом в.о. ректора Петра ЄГОРОВА, але судом поновлена на посаді.