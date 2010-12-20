За фактом побиття дружини ректора ДонНУ порушили кримінальну справу
Займається прокуратура
За фактом побиття дружини новообраного ректора Донецького національного університету Тетяни ЛЕВ порушено кримінальну справу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.
«По інциденту в Донецьку дійсно порушено кримінальну справу. Вона розслідується. Але справою займається не міліція, а справу веде прокуратура», - сказав він.
Водночас В.ФАРИННИК не уточнив, за якою статтею Кримінального кодексу порушено справу.
В.ФАРИННИК також повідомив, що відвідав Донецьк і зустрічався з цього приводу з начальником міського управління внутрішніх справ і начальником слідчого управління.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня о 20.55 до чергової частини Київського райвідділу Донецького міськуправління міліції надійшло повідомлення від громадянина ЛЕВА В.М. про побиття його матері Тетяни ЛЕВ, яка є дружиною новообраного ректора Донецького національного університету Юрія ЛИСЕНКА. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу донецьокого міськуправління ОВС. Встановлено, що біля під’їзду будинку по вулиці Артема двоє невідомих збили з ніг і завдали кілька ударів в голову Т.ЛЕВ.
За твердженням лікаря швидкої допомоги, який оглядав потерпілу, у жінки можливий струс головного мозку.
Довідка УНІАН. Професор Ю.ЛИСЕНКО 10 грудня ц. р. переміг на виборах ректора Донецького національного університету.
15 грудня міліція провела обшук у його квартирі.
17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті відбуваються слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу.
При цьому прес-служба прокуратури області зазначила, що «за період, що перевіряється, жоден з кандидатів на пост ректора ДонНУ не мав відношення до фінансово-господарської діяльності вишу, і попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».
Водночас, працівники ДонНУ заявили, що пов’язують факт порушення кримінальної справи безпосередньо з виборами ректора університету, оскільки дружина обраного ректора Ю.ЛИСЕНКА Т.ЛЕВ обіймає посаду проректора університету. Раніше вона була звільнена з посади наказом в.о. ректора Петра ЄГОРОВА, але судом поновлена на посаді.