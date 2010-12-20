Янукович запропонував міліції стати зразком законності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав працівників міліції бути взірцем законності у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед керівним та особовим складом МВС України з нагоди Дня міліції, який відзначається 20 грудня.

«Вимагаючи від громадян виконання закону, ви самі повинні бути прикладом у всьому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши при цьому, що сьогодні, на жаль, у міліцейському середовищі ще є приклади зловживань службовим становищем.

«Очищення від корупції - це процес, який спостерігається, але вимагаю рішучих дій від служб внутрішньої безпеки. Злочинець, корупціонер у погонах - це неприпустиме явище. Чекаю реальних результатів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.