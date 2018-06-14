Вибори в Білорусі: кривава перемога

"Свято демократії" в Білорусі закінчилося в ніч з 19 на 20 грудня: 7 з 9 альтернативних кандидатів у Президенти Білорусі затримали правоохоронні органи: Володимира Некляєва з черепномозковою травмою забрали прямо з лікарні, інших затримали у власних квартирах, вибивши двері. У СІЗО знаходяться більше півтисячі учасників нічної акції протесту, зокрема іноземних громадян.

Більшість експертів у прогнозуванні результатів президентських виборів у Білорусі помилилися. Ні, звичайно, не в тому, що Лукашенко збереже за собою вищу посаду країни. А в тому, якими методами він це зробить....

На запитання агентства УНІАН відповідає білоруський незалежний експерт Валер Карбалевіч.

Пане Валер, на ваш погляд, із яких причин влада пішла на такий жорсткий розгін акції?

Коли почалася виборча кампанія, влада дійсно хотіла показати Європі прогрес у сфері демократії, у сфері виборів, оскільки зацікавлена у визнанні результатів виборів європейськими структурами у зв`язку з конфліктом з Росією. Проте цей ліберальний етап, що почався з агітаційної кампанії, привів до несподіваних результатів: опозиція почала поводитися дуже сміливо - прозвучали різкі виступи по телебаченню, в суспільстві почалася певна дискусія і під час пікетів, і під час зустрічей кандидатів у Президенти з виборцями. До того ж, учора опозиція знову продемонструвала сміливість, на вулиці зібралося дуже багато людей. Вони намагалися вступити в переговори з урядом і це налякало владу, це налякало Лукашенка, і він вирішив, що потрібно закінчувати цю ліберальну відлигу, тому що вона може привести до непередбачуваних результатів. Тому такими неймовірними виявилися і цифри на підтримку Лукашенка, хоча раніше він сам говорив, що йому буде достатньо 2/3 голосів. А тут уже нарахували 80 відсотків, а опозиціонерам нарахували по 1-2 %. Дуже жорсткий, нічим невмотивований розгін акції, арешт семи кандидатів у Президенти, розгін правозахисників - все це говорить про те, що влада злякалася поширення свободи в суспільстві і вирішила повернути ситуацію на той рівень, на якому вона залишалася до виборів.

Якщо влада зацікавлена у визнанні результатів виборів Європою, то навіщо Лукашенкові знадобилося застосовувати силу для розгону акції протесту?

Влада злякалася, що суспільство починає ставати вільнішим, поступово позбавляється від страху, а це може привести до непередбачуваних наслідків. Адже Лукашенко дуже добре пам`ятає горбачовську перебудову - коли тільки трохи відпустили всі гайки-шурупи, все розвалилося. Тому, щоб не допустити навіть думки про те, що можлива зміна атмосфери в країні, відбулася така жорстка, брутальна зачистка політичного простору.

Чи не залякають арешти і затримання протестну електоральну частину суспільства? І як поводитиметься Лукашенко, який через учорашні дії, по суті, може виявитися знову ізольованим, але цього разу вже і Росією, і Європою?

Я думаю, поки що певний час ніяких великих протестів у Білорусі не буде. А що стосується позиції Лукашенка в зовнішній політиці, я думаю, він продовжуватиме балансувати між Європою і Росією. Лукашенко упевнений, що Європа нікуди не дінеться і буде вимушена продовжувати з ним діалог. Адже він напередодні виборів отримав досить таки чіткі сигнали, що Європа зацікавлена з економічних і геополітичних причин в розморожуванні відносин з Білоруссю. Лукашенко прийшов до висновку, що Європа продовжуватиме діалог, тому, як він учора сказав на виборчій дільниці, не потрібно перед нею "на карачках повзати". Він упевнений в тому, що в Європі прийняли стратегічне рішення про поліпшення відносин з Білоруссю.

А якщо все ж таки Європа виявиться послідовною і заявить, що такій країні з таким кривавим Президентом у Європі немає місця?

Я думаю, що Європа так не скаже, оскільки прийнято політичне рішення, пролобійоване найближчими сусідами Білорусі по Євросоюзу. Відбувся конфлікт Білорусі з Росією і тепер у Європі бачать, що Білорусь - не маріонетка Росії, що вона дистанціюється від Росії і тому з нею можна вести переговори. Ці геополітичні причини є важливішими для Європи, ніж проблема прав людини в Білорусі.

Розмовляв Олесь Полоцький

Фото Олександра Мазуркевича, УНІАН