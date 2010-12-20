Брату генпрокурора дали крісло у Вищому спецсуді

Вища рада юстиції призначила рідного брата генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ Миколу ПШОНКУ заступником голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувала більшість членів Вищої ради юстиції.

Крім того, члени ВРЮ сьогодні на своєму черговому засіданні призначили на адміністративні посади 16 суддів.

Зокрема, суддю Ірину МАМОНТОВУ призначено головою Оболонського суду столиці. Слід зазначити, що у цьому суді відбувається процес над колишнім головою Львівського апеляційного адміністративного суду Ігорем ЗВАРИЧЕМ, який обвинувачується в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.