Круглий стіл на тему: «Медіа та влада: від цензури до Wikileaks»
16:11, 20 грудня 2010Права людини
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21 грудня - 10-00- Круглий стіл на тему: «Медіа та влада: від цензури до Wikileaks», організований Фондом розвитку журналістики ім.А.Москаленка і Фундацією «Суспільність» за підтримки Асоціації «Спільний простір» та ЦР «Демократія через культуру».
Відбудеться щорічне нагородження переможців конкурсу Фонду розвитку журналістики – лауреатів премії ім. А.Москаленка на кращий журналістський твір.
Відзнаки вручатиме голова наглядової ради Фонду Леонід Кравчук (комплекс «Червона калина», просп. Генерала Ватутіна, конференц-зал).
Потрібна акредитація. Телефони: (096) 866-58-21, (067) 441-51-30; e-mail: anjanka199@ukr.net.
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