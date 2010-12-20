Акція протесту проти незаконної забудови скверу Театру російської драми у Києві

21 грудня - 10-00 - Молодіжний Рух Києва проведе акцію протесту проти незаконної забудови скверу Театру російської драми ім. Лесі Українки. Учасники: представники громадських і молодіжних організацій, народний депутат України 3-го скликання Михайло Ратушний, народний депутат України 2-го скликання Євген Лупаков (вул. Пушкінська і Б.Хмельницького, 20/7 (над станцією метро «Театральна»). Телефон: 093-436-94-42, E-mail: a.pushkarenko@gmail.com.

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