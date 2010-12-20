Прес-конференція-телеміст на тему: "Українська влада незаконно перешкоджає поверненню громадянці США дочки, народженої три роки тому в Україні за допомогою сурогатної матері"

21 грудня 11-00 - Прес-конференція-телеміст на тему: "Українська влада незаконно перешкоджає поверненню громадянці США дочки, народженої три роки тому в Україні за допомогою сурогатної матері". Учасники: громадянка США Джанетт Руньон (Jeanette Runyon); адвокат Артем Ліхвар; адвокат Юрій Аксенов; адвокат Костянтин Куц (“Інтерфакас-Україна”, вул. Рейтарська 8/5-А). Телефони: (050) 400-63-00; (067) 364-50-00; e-mail: yuriy.aksyonov@ufalc.com.ua.

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