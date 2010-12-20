Парламентські слухання на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні"
16:17, 20 грудня 2010Права людини
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22 грудня - 15-00 - Розпочнуться парламентські слухання на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні». Організатор: парламентський Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). Вхід за картками акредитації.
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