24 грудня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему : «Корупція по-київськи, або як закордонні товстосуми лишають киян власного житла». Напередодні Новорічних свят , 47-річного киянина Дмитра Павліченка та його жінку з двома синами (6 та 18 років) виконавча служба під охороною міліції викинула на вулицю із власної квартири, після чого усі їх речі фактично були конфісковані та вивезені у невідомому напрямку, а частина житла - вщент зруйнована. Як вважають потерпілі, якім виконавці не надали копію вилученого майна , таке свавілля стало можливим через те , що на їх квартиру розташовану у самому центрі столиці біля Володимирського собору - давно поклала «око» одна закордонна фірма… Учасники : Дмитро Павліченко, Володимир Широченко, правозахисник , журналіст та Сергій Багінський, адвокат (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-448-3114. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.