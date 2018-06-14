Демократичні уряди - за цензуру в інтернеті?

В епоху бурхливого розвитку новітніх інформаційних технологій інтернет уже став справжнім простором волевиявлення в обхід цензурі. В країнах з диктаторським режимом - це узагалі єдина можливість донести правдиві відомості як до власної, так і до світової спільноти. Згадаймо фото та відео, надіслані на Youtube зі смартфонів учасниками жорстоко придушених демонстрацій в Ірані. Таких прикладів більше. В країнах же, де диктатура маскується під демократію, де всі ЗМІ підкотрольні владному ресурсу, інтернет і соціальні мережі компенсують нестачу вільних медіа. Україна, до речі, за два кроки до цієї категорії. Відібрані частоти в рейтингових новинних каналів, матеріали Радіо Свобода, що у повному обсязі доступні лише в інтернеті...

Нове покоління не лише в розвинутих суспільствах Заходу, але й у країнах, що розвиваються, дедалі активніше використовує новітні технології. В Туреччині, наприклад, за словами колеги з національної телерадіокомпанії, мода велить всім і кожному мати смартфон, а не простий мобільник. В той час, як у Франції вкрай непросто перейти від ADSL до передовіших технологій, в Україні спритні фахівці-провайдери одразу працюють з оптичним волокном... Нове покоління більш свідоме і критичне, бо черпає інформацію з різноманітних джерел в миттєвому режимі.

В процесі еволюції суспільства, з розвитком новітніх технологій та з появою нових викликів розширювалася сфера застосування прав людини та інтерпретація текстів державних і міжнародних документів. Сьогодні ми говоримо про т. з. «третє покоління» прав людини, що розширює застосування прав до таких сфер, як, наприклад, екологія та новітні технології. Тлумачення, а надто регулювання цих нових сфер – предмет емоційних дебатів у Європі.

Розвиток новітніх технологій і кіберпростір надали новий поштовх у формуванні громадянського суспільства, вони забезпечують більше прозорості непрозорим процесам. «Інтернет – це чудо, це справжній здобуток для свободи висловлювання. І це чудо в нас хочуть відібрати», – каже депутат Європейського парламенту Крістіан Енґстром (Christian Engström), обраного за квотою шведської Партії Піратів (Piratpartiet). На думку депутата, Wikileaks – унікальний феномен, що дозволяє журналістам вповні реалізовувати своє право на свободу слова, а громадськості – на доступ до інформації.

На жаль, під приводом боротьби з кіберзлочинністю, з аргументами про захист авторських прав уряди навіть демократичних цивілізованих держав намагаються встановити контроль над інтернетом.

Франція, наприклад? впровадила антипіратський закон HADOPI, а також Закон про Орієнтацію і планування для підвищення ефективності в сфері внутрішньої безпеки (LOPPSI 2 або LOPPSI 2009), що викликав бурхливу критику в суспільстві. Дехто застерігає від руху до тоталітаризму, дехто закидає депутатам невігластво і догматизм. Так чи інакше, хвилює те, що передбачені законодавством санкції проти порушників, можуть застосовуватися без дозволу на те судовим органом.

Закон Hadopi став предметом дискусій на рівні інституцій ЄС. Нове європейське рамкове законодавство мало або відтворити, або заборонити прописане в його положеннях. Після реформи у 2009 р. директиви Європейського Союзу з регулювання комунікаційних мереж і електронних служб під назвою «telecom package» передбачають процедуру для введення штрафних санкцій, але не уточнюють, що дозвіл повинен надавати судовий орган. «Дуже прикро, що таку можливість упущено під час дебатів про telecom package… Це могла б бути унікальна нагода захистити вільний доступ до культурного продукту, а також до обмінів, як неприбуткових так і комерційних. Але ж надто сильний тиск з боку деяких держав і Європейської Комісії не дозволив подібної нормативної інновації», - каже фахівець в галузі права новітніх технологій та кіберстратегії, юрист і блоґер Янік Арель.

Так само, громадські організації розкритикували ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - міжнародна угода з метою посилення боротьби з порушеннями авторських прав. Ініційована в 2006 між США, Європейською Комісією, Швейцарією і Японією. Австралія, Канада, ЄС, Йорданія, Мексика, Марокко, Нова Зеландія, Південна Корея, Сингапур та ОАЕ в процесі приєдналися до переговорів – Авт.), договір про встановлення міжнародних стандартів і правил стосовно захисту прав інтелектуальної власності, передусім через непрозорість переговорів. Про сам факт перемовин громадськість нічого не знала, відбувалися вони в таємниці поза будь-якими наявними рамками міжнародних організацій, без нагляду СОТ. Якраз Wikileaks оприлюднила в 2008 році тексти проміжних документів.

Наступною причиною невдоволення цією угодою стали повноваження, яких планувалося надати владним органам для контролю над копірайтом та змусити інтернет-провайдерів виконувати роль поліцаїв: провайдери будуть зобов`язані надавати приватну інформацію про своїх абонентів, запідозрених у піратуванні захищеного інтернет-контенту, на першу вимогу власників копірайту – без звернення до судових органів та спеціального дозволу.

Зважаючи на все це, в майбутньому не виключені скарги з цього приводу до Європейських судів у Люксембурзі чи Страсбурзі.

Наскільки обґрунтовані та дієві чинні вже закони, покликані контролювати інтернет-контент? Щодо інтернет-піратства, то доступні технології VNP (Virtual Private Network) дозволяють запросто обійти, наприклад, вище згаданий закон HADOPI. З іншого боку, постраждати може невинний користувач, до мережі якого підключився пірат. Отже, багато галасу та марна трата коштів на впровадження закону?

Глобальність мережі змушує мислити іншими категоріями, що виходять за територіальні межі однієї країни, ба навіть континенту. Звісно, факти збільшення злочинності з використанням кіберпростору та новітніх технологій ніхто не заперечує. Напади на інформаційні системи почастішали за останні кілька років. Від відомих прикладів в Естонії та інших пострадянських країнах в 2007 - 2008 рр. до ботнету «Conficker», жертвою якого стали комп’ютерні системи по всьому світу.

Злочинці і порушники основних прав, гарантованих міжнародними конвенціями, також активно освоюють інтернет та новітні технології. Від педопорнографії до розпалення расової ненависті та ворожнечі проти меншин та інакомислячих. В деяких країнах дослідження демонструють сплеск ксенофобських груп у Facebook та інших соціальних мережах.

«Але це не повинно слугувати мотивом для встановлення контролю, цензури та обмеження волевиявлення в інтернеті», - наполягає Крістіан Енґстром. Його партія існує якраз тому, що громадськість занепокоєна політикою влади щодо інтелектуальної власності, авторського права і патентів, яка обмежує право на приватне життя громадян (приватність електронної кореспонденції тощо). В Швеції зараз імплементується європейська директива, яка обмежує засадничі принципи свободи волевиявлення в кіберпросторі та поваги до приватного життя.

Крістіан Енґстром відзначає обізнаність і заанґажованість європейської групи «зелених» відстоювати свободу волевиявлення в інтернеті, а також розуміння проблематики іншими депутатами європарламентської лівиці. Проте він шкодує, що європейське законодавство тут загалом рушило небажаним і небезпечним напрямком.

Тому нам потрібно потрібно стежити за законодавчими ініціативами регулювання кіберпростору і в світі, і особливо в Україні. Бо тенденція, на жаль, невтішна: під маркою європейськості, українські політики часто намагаються впровадити щось таке, що в інших країнах Європи або засуджується, або ще не здобуло консенсусу.

На фоні пристрастей, що розгорілися останнім часом навколо публікацій Wikileaks та арешту його засновника, відзначення річниці прав людини, полеміка щодо свободи слова та цензури в кіберпросторі активізувалася. Як Рада Європи, відзначаючи річницю Загальної декларації з прав людини, так і Європейський парламент на своїй останній в цьому році сесії, присвяченій правам людини, зосередили увагу водночас на попередженні кіберзлочинності та на проблемі свободи волевиявлення в кіберпросторі.

Рада Європи розглядає Конвенцію про кіберзлочинність, як і Конвенцію про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення в контексті дотримання принципів основних прав і свобод. Позиція РЄ тут однозначна. «Звісно, потрібно боротися зі злочинністю, в тому числі і в інтернеті, але не за рахунок свободи висловлювання», - вважає заступник секретаря Конвенції про кіберзлочинність Крістіан Бартолін (Kristian Bartholin).

Іванна Піняк, Страсбург

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