ВРЮ відпустила Хорошковського

Вища рада юстиції задовольнила заяви членів ВРЮ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО та Віктора КУДРЯВЦЕВА про складення ними повноважень членів Вищої ради юстиції відповідно до ст. 18 Закону України «Про Вищу раду юстиції». (16 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧвивів голову СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО зі складу Вищої ради юстиції за його власним бажанням – УНІАН).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ради.

Крім того, Вища рада юстиції призначила: Миколу ЛУГОВОГО головою апеляційного суду Сумської області; Надію СТЕФАНІВ – головою апеляційного суду Івано-Франківської області; ТАГІЄВА Садіга Рза Огли – головою апеляційного суду Чернігівської області; Василя БОРАКОВСЬКОГО – головою Стрийського міськрайонного суду Львівської області; Сергія БУКРЄЯ – головою Артемівського міськрайонного суду Донецької області; Ірину МАМОНТОВУ – головою Оболонського районного суду міста Києва.

Розглянувши подання ради суддів господарських судів Вища рада юстиції прийняла рішення про призначення: Ігоря ТЕМКІЖЕВА на посаду голови Дніпропетровського апеляційного господарського суду; Олександра ТУПИЦЬКОГО – головою Львівського апеляційного господарського суду; Артура ЄМЕЛЬЯНОВА – головою господарського суду Донецької області.

За поданням ради суддів адміністративних судів Рада прийняла рішення про призначення: Віталія КУЗЬМИШИНА на посаду голови Вінницького апеляційного адміністративного суду; Катерини ФРАНОВСЬКОЇ – головою Житомирського апеляційного адміністративного суду; Ольги ДУГАРЕНКО – заступником голови Севастопольського апеляційного адміністративного суду; Ольги СІРЕНКО – заступника голови Харківського апеляційного адміністративного суду; Андрія МОГИЛИ – заступником голови Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Крім того, сьогодні на засіданні Вища рада юстиції прийняла рішення про внесення подання Президентові України про призначення на посади суддів 11 осіб.

Також ВРЮ розглянула матеріали про внесення подань про звільнення 11 суддів з посад за загальними обставинами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вища рада юстиції призначила рідного брата генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ Миколу ПШОНКУ заступником голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.