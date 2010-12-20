В Азарова придумали, як боротися з торгівлею людьми

Кабінет міністрів України схвалив концепцію проекту Закону України “Про протидію торгівлі людьми”.

Відповідне розпорядження № 2257-р від 15 грудня розміщено на Урядовому порталі.

Як зазначається у документі, Кабмін доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству внутрішніх справ разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити з урахуванням положень концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати уряду до 31 грудня 2010 р. проект Закону України “Про протидію торгівлі людьми”.

Зокрема, концепцією передбачається, що у законопроекті повинні бути визначені основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на протидію торгівлі людьми; повноваження органів виконавчої влади під час здійснення заходів з протидії торгівлі людьми; механізм запобігання торгівлі людьми, боротьби з нею, надання допомоги та захисту постраждалим особам; права постраждалих від торгівлі людьми осіб, які звернулися по допомогу; засади міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми; посилення відповідальності за правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми.