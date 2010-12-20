Герман не хоче змішувати церкви з політикою

Українська влада однаково ставиться до всіх церков у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН на засіданні круглого столу на тему: «Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей», що проходить сьогодні у Києві.

«Хочу підкреслити, що ми сьогодні однаково рівно ставимося до всіх церков в Україні. І той, хто намагається нав’язати якесь особливе ставлення до якоїсь однієї церкви, той хоче посіяти розбрат між нами», - наголосила Г.ГЕРМАН.

Вона також зауважила, що «не хотіла б, щоб ми вплутували церкви у політику».

Г.ГЕРМАН підкреслила, що на сьогодні в українському суспільстві не вистачає милосердя. У зв’язку з цим актуальним є питання щодо підняття на вищий рівень моральних цінностей у стосунках між людьми, у відносинах між владою і громадянами.

Г.ГЕРМАН також зазначила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зацікавлений у діалозі між владою, церквами та суспільством.

Крім того, заступник глави Адміністрації Президента зауважила, що в Україні немає міжконфесійних воєн чи конфліктів.