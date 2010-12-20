Януковича закликають проводити єдину державну політику у сфері релігії

Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій закликають керівництво України проводити єдину державної політики у сфері релігії, забезпечуючи рівні права та можливості для усіх конфесій в Україні.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, представниками громадських організацій, експертами, науковцями та журналістами – учасниками Круглого столу на тему «Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей».

З цією метою в рамках проведення адміністративної реформи пропонується зберегти єдиний державний орган у справах релігій, включно з функцією щодо реєстрації релігійних організацій, існування та завдання якого визначені чинним Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації». Учасники круглого столу також закликають на даному етапі без узгодження з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій не вносити змін до чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» з метою збереження існуючого балансу у міжконфесійних відносинах та високого рівня забезпечення релігійної свободи. Крім того, учасники круглого столу закликають зберегти Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі, а також забезпечити її належне фінансування та функціонування, оскільки розвиток суспільства неможливий без утвердження в ньому високих загальнолюдських моральних цінностей.

В резолюції також зазначається, що сучасними викликами для релігійної свободи та міжконфесійної злагоди в Україні є відсутність протягом останнього року визначеності щодо діалогу на найвищому державному рівні з релігійною спільнотою, яку найширше представляє Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.

У 2010 році спостерігались непоодинокі факти ускладнення міжконфесійних відносин за існуючими конфліктними лініями, які до цього часу знаходились у латентному стані, що часто обумовлювалось діями представників місцевої влади в інтересах та на користь лише однієї конфесії та за відсутності діалогу з іншими.

Учасники круглого столу відзначають, що ліквідація Державного комітету України у справах національностей та релігій у процесі адміністративної реформи, на жаль, відбулась без попередніх консультацій з представниками релігійної спільноти, що не узгоджується з європейською демократичною практикою участі громадськості у процесі розробки та ухвалення владних рішень.

Вони застерігають, що в умовах існуючих в Україні складних відносин між конфесіями відмова держави від профільного органу влади, який відповідно до Закону має завдання “сприяти зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань” видається необгрунтованою.

“Розпочата в Україні адміністративна реформа призвела до розпорошення функцій Держкомнацрелігій між Міністерством культури та Державною реєстраційною службою, що з огляду на вже четверту за останні п’ять років реорганізацію очевидно призведе до зниження фахового рівня та працездатності відповідного державного органу, а також створює підстави для змін в чинному законодавстві про свободу совісті та релігійні організації. В існуючих умовах будь-які зрушення в базовому законодавстві та державній політиці в сфері свободи віросповідання можуть призвести до непередбачуваних наслідків”,- йдеться в резолюції.