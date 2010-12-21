Нову акцію протесту в Мінську зупинила міліція

Активісти білоруської опозиції, що залишилися на волі, вчора увечері знову спробували провести акцію протесту на столичній площі Незалежності перед будівлею уряду і парламенту.

Як передає ІТАР-ТАРС, там зібралося кілька десятків осіб: переважно представники молодіжних опозиційних організацій.

Ледве протестувальники встигли розвернути один транспарант, як, за свідченнями очевидців, до площі під`їхали два автобуси з бійцями міліцейського спецназу. Правоохоронці в жорсткій формі припинили акцію. Її учасників, а також деяких журналістів затримано.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі після проведення президентських виборів міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більше 600 осіб, зокрема 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Крім того, 19-20 грудня в Білорусі було затримано 18 журналістів.