Лукашенко готує «білоруський WikiLeaks»

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, що набрав, за попередніми даними, близько 80% голосів на чергових президентських виборах, обіцяє опублікувати секретні документи про діяльність у Білорусі "західних партнерів" та опозиції.

Як повідомляє NEWSru, він сказав: "Я розпорядився в наймасовішій газеті опублікувати всі матеріали, щоб білоруський народ остаточно подивився і на наших західних партнерів і на цю, так звану, опозицію".

"Ми ще не всі показали, найближчим часом не тільки покажемо, а й розпишемо. Просто надрукуємо деякі документи. Подивимося, як на це реагуватимуть ті, хто буде опублікований на цьому сайті WikiLeaks, білоруському, і ті захисники, які в них стоять за спиною", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, публікація відбудеться протягом 2-3 днів. "Ми опублікуємо всі документи, котрі мають знаходитися в архіві під грифом "таємно"... Це історично важливі події", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Крім того, він спростував дані про затримання семи опозиційних кандидатів у президенти, передає радіостанція “Эхо Москвы”.

"Міліція була змушена вжити адекватні заходи і затримала організаторів, але серед них не вісім, і не дев`ять колишніх кандидатів, а два чи три, здається", - сказав О.ЛУКАШЕНКО в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу Euronews.

Раніше повідомлялося, що під час недільної акції протесту затримані сім з дев`яти опозиційних кандидатів і понад 600 учасників мітингу опозиції.

О.ЛУКАШЕНКО розкритикував виборчі стандарти ОБСЄ, заявивши, що бачить у них "перекоси". "В ОБСЄ всі люблять виборчу тематику і говорять про якісь виборчі стандарти. Приміром, приїжджають чиновники від цієї організації і починають навчати на місцях цим виборчим технологіям. Ну а де ці стандарти? Які вони? Хто їх виробляв? Словом, у цьому напрямі намітилися дивні перекоси, котрі явно не приносять користі", - сказав О.ЛУКАШЕНКО в інтерв`ю казахській газеті "Експрес К".

"Кожна держава, кожен народ має право обирати свій шлях розвитку. Вважаю, що в ОБСЄ час би це зрозуміти і прийняти як реальність", - підкреслив Президент Білорусі.

У неділю, 19 грудня, в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними, за чинного Президента О.ЛУКАШЕНКА проголосували 79,67% виборців. У Мінську були відключені всі соціальні мережі, через які здійснювалася координація протестуючих проти фальсифікації виборів.

Відразу після голосування десятки тисяч чоловік, за різними даними, від 20 до 100 тисяч, вийшли на акцію протесту на Жовтневій площі і площі Незалежності в Мінську. Було оголошено про створення народного руху за вільні вибори без О.ЛУКАШЕНКА.

Приблизно о 23.00 на площі повністю вимкнули світло. Деякі учасники намагалися прорватися в Будинок уряду, що спровокувало зіткнення із спецназом. В результаті сотні чоловік були затримані і побиті, зокрема відомі журналісти і кандидати в президенти.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Анатолій КУЛЕШОВ повідомив, що за фактом безпорядків у Мінську порушено кримінальну справу.

У місії ОБСЄ вважають, що процедура підрахунку голосів за підсумками президентських виборів, що відбулися в Білорусі, не відповідала нормам організації.

Держдепартамент США засудив надмірне застосування сили під час розгону демонстрацій у Мінську і заявив, що Сполучені Штати не можуть визнати президентські вибори в Білорусі легітимними.

Прес-секретар Білого дому Роберт ГІББС закликав негайно звільнити всіх кандидатів у президенти та учасників акцій протесту, затриманих у Мінську 19 і 20 грудня.