Карпачова: за роки незалежності загинула тисяча міліціонерів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила подання прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ щодо вжиття заходів із поновлення права працівників органів внутрішніх справ на державні гарантії соціального захисту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР, подання було направлено 20 грудня.

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що кількість загиблих працівників міліції за роки незалежності України наближається до однієї тисячі. “Лише третина з них вважається загиблими при охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю, і їхні родини отримують державну допомогу”, - зауважила вона.

При цьому щодо родин міліціонерів, які загинули при виконанні службових обов’язків, діє дискримінаційна норма статті 23 Закону України ”Про міліцію”, яка залишає їх без допомоги.

У зв’язку з цим Н.КАРПАЧОВА вважає за необхідне невідкладно розглянути у парламенті законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань соціального захисту від 21 жовтня 2010 року, що має забезпечити належні виплати працівникам міліції за завдану шкоду їхньому життю та здоров’ю.

Наголошуючи на тому, що відповідно до Закону “Про міліцію” держава взяла на себе зобов’язання забезпечувати гарантії соціального захисту працівників органів внутрішніх справ, Омбудсман як суб’єкт цивільного контролю над воєнною організацією та правоохоронними органами держави констатує: стан додержання прав осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ в Україні досі не відповідає вимогам чинного законодавства.

Н.КАРПАЧОВА сподівається, що влада дослухається до її пропозицій щодо покращення стану дотримання прав людини у діяльності органів внутрішніх справ.