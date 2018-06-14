Безпідставні затримання, тортури і ксенофобія стали пріоритетами міліції?

Українська міліція продовжує безкарно використовувати практику катувань і ксенофобних затримань. В країні посилюються репресії відносно політичних ворогів режиму, причому здійснюється це під надуманими приводами.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві київських лівих активістів та правозахисників, яку вони зробили під час пікету 20 грудня під Міністерством внутрішніх справ . Приводом для акції став черговий День української міліції.

Щоб продемонструвати негативні тенденції, громадські активісти принесли під МВС стенди з написами “Обличчя підозрілої національності”, “Особи підозрілої поведінки” та “Людини неформального вигляду”. Обличчя у “портретів" були вирізані, активісти по черзі підставляли у дірки свої обличчя, тим самим підкреслюючи, що під абсурдні і незаконні визначення може підпасти кожна людина.

До будівлі міністерства також принесли репродукції картин Микити КАДАНА із серії “Процедурна кімната”. Плакати із цієї серії також були розклеєні в різних кінцях міста 19 грудня.

У своїх виступах мітингувальники згадали численні випадки тортур у відділках міліції, зокрема, загибель у відділку студента Ігоря Індила, що мала місце у травні цього року, а також катування Якова Строгана, яке цими днями відбувається у Харкові. Активісти вказали на неприпустимість використання “планів розкриття злочинів” як критерію ефективності органів. Це, на думку учасників мітингу, змушує міліціонерів "фабрикувати справи і карати невинуватих".

Також з нагоди Міжнародного дня мігранта, який відзначається у всьому світі 18 грудня, активісти нагадали про ганебну практику “етнічного профайлінгу” – затримання і перевірки документів на основі зовнішніх ознак. Зокрема, мова йшла про затримання журналіста Мустафи НАЙЄМА саме через його нібито “східну” зовнішність. Зверталась увага на те, що в серед пріоритетів МВС лишається окрема боротьба проти “етнічної злочинності”, що автоматично посилює в суспільстві поділ на “своїх” та “чужих”, отже провокує зростання ксенофобії.

Звучали гасла «Ні -поліцейській державі», «Так - культурам, ні – тортурам», «Жертвою тортур може стати кожен». В руках трималися плакати накшталт “Я МЕНТ - не аргумент”, “Чи мають чинність плани на злочинність?”, “Клею справи намертво. моМЕНТ”.

Організаторами пікету виступили “Соціальна Альтернатива”, “Вільна спілка”, незалежної студентської профспілки “Пряма дія”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив”, за підтримки журналу соціальної критики “Спільне”, проекту “Без кордонів” Центру “Соціальна дія”, кураторського об’єднання Худрада та Центру Візуальної Культури Києво-Могилянської академії.