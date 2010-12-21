Двох міліціонерів судитимуть за насильство над затриманими

Прокуратура Львівської області завершила розслідування у кримінальній справі за фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками Самбірського міського відділу міліції, що супроводжувалось насильством над трьома постраждалими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, досудовим слідством встановлено, що обвинувачені, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті одержати зізнавальні показання, і таким чином, покращити показники розкритих злочинів на території району, примушували затриманих написати явку з повинною, зізнавшись у скоєнні розбійного нападу.

З`ясовано, що обвинувачені при цьому висловлювали їм погрози, залякували притягненням до кримінальної відповідальності та застосовували фізичне насильство, наносячи цілеспрямовані удари ногами та гумовими кийками в різні ділянки тіла.

Таким чином, обвинувачені колишні працівники органів внутрішніх справ, застосувавши до потерпілих психічне та фізичне насильство, заподіяли їм фізичний біль і страждання.

На даний час кримінальну справу направлено до суду.