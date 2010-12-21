У Білорусі п`ятеро екс-кандидатів у президенти сидять у СІЗО

Білорусі п`ятеро екс-кандидатів у президенти знаходяться в слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БєлаПАН.

У СІЗО КДБ знаходяться Володимир НЕКЛЯЄВ, Андрій САННІКОВ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ, Микола СТАТКЕВИЧ і Олексій МИХАЛЕВИЧ, які були затримані 19 грудня в час і після акції протесту проти результатів виборів.

Ще двох екс-кандидатів - Григорія КОСТУСЬОВА і Дмитра УССА, які також були затримані 19 грудня, відпустили з Комітету держбезпеки через добу - 20 грудня.

У СІЗО КДБ також знаходяться дружина А.САННІКОВА журналіст Ірина ХАЛІП, довірена особа В.НЕКЛЯЄВА Олександр ФЕДУТА (колишній ідеолог Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА - УНІАН), а також керівник виборчого штабу В.РИМАШЕВСЬКОГО Павло СЕВЕРИНЕЦЬ.

У КДБ відмовляються коментувати ситуацію із затриманими.