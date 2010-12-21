Пікет під посольством Білорусі

21 грудня, о 15:00 біля посольства Республіки Білорусь за адресою м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 3 відбудеться солідарна акція українських студентів, громадських активістів та правозахисників на підтримку білоруських колег, масово затриманих під час мирної демонстрації 19 грудня в Мінську.

19 грудня в Мінську десятки тисяч людей вийшли на мирну акцію проти фальсифікації президентських виборів. Відповіддю влади стало жорстоке придушення демонстрації: підрозділи ОМОНу брутально били беззбройних людей - в тому числі вагітних жінок та старих. Затримано більше 600 учасників, серед них студенти, правозахисники і політичні опозиціонери. Цілу ніч їх тримали в холодних автозаках, багатьом з них не надається необхідна медична допомога. Затриманим “світить” 15 діб арешту, виключення з ВУЗів, звільнення з роботи.

Нагадуємо, що арешт мирних демонстрантів - грубе порушення права на мирні зібрання, закріпленого Міжнародною Конвенцією з прав людини. Активісти вважають, що така агресивна поведінка влади Білорусі грубо порушує право громадян на свободу вираження поглядів.

Запрошуємо представників ЗМІ та всіх бажаючих приєднатися до мирного протесту.

Акція проводиться без партійної та організаційної символіки.

Контакти: 0952955440 Ярослав, 0632807335 Ілько