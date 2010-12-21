Парламент скасував раніше ухвалений пакет антикорупційних законів

Верховна Рада України скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідного рішення проголосували 263 народні депутати із 299, зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. За ухвалення відповідного рішення проголосували 268 народних депутатів із 299, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначив головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК, депутати вже цього тижня можуть розглянути цей законопроект в першому читанні, а в цілому ухвалити - у січні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила закони «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Введення в дію цих законів відкладалося двічі: з 1 січня на 1 квітня 2010 року та з 1 квітня 2010 на 1 січня 2011 року.

30 вересня 2010 р. міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що пакет відтермінованих антикорупційних законів буде доопрацьовано з урахуванням позиції Групи держав проти корупції (GRECO).

17 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.

За даними прес-служби глави держави, внесений законопроект передбачає впровадження дієвих механізмів для запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують.

Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

Цей проект отримав схвальні відгуки з боку експертів Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO), яка відповідно до Плану дій Україна-ЄС контролює виконання взятих Україною на себе зобов’язань. Положення законопроекту також узгоджуються з положеннями Конвенції ООН проти корупції, наголосили в Адміністрації Президента.