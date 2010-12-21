У Бібліотеці української літератури в Москві заявляють про провокацію

У Бібліотеці української літератури в Москві вважають провокацією появу в російських засобах масової інформації повідомлень про нібито порушення кримінальної справи за фактом розповсюдження у бібліотеці екстремістської літератури (за статтею 282 (розпалювання ненависті чи ворожнечі) Кримінального кодексу Росії).

Як повідомило власному кореспонденту УНІАН в РФ джерело у бібліотеці, напередодні після появи такої інформації в російських ЗМІ, дирекція закладу зв‘язалась зі Слідчим комітетом та територіальним відділенням прокуратури з метою з‘ясування підстави для порушення справи.

Однак, за словами співрозмовника агентства, правоохоронці повідомили, що жодна кримінальна справа щодо Бібліотеки української літератури не порушувалась, оскільки правоохоронці для цього не мають підстав. На запитання, чи може це бути провокація, у слідчих органах відповіли ствердно.

Як повідомило джерело, керівництво бібліотеки планує звернутись до правоохоронних органів, щоб вони розшукали ініціаторів розповсюдження цієї неправдивої інформації.

Разом з тим, сьогодні в ЗМІ знову з‘явилась інформація, що у Бібліотеці української літератури в Москві співробітники Головного управління МВС Росії по Центральному федеральному округу проводять обшук.

Співрозмовник агентства не зміг ані спростувати, ані підтвердити факт проведення цього обшуку.

Мобільні телефони керівника Бібліотеки української літератури Наталії ШАРІНОЇ та її заступників вимкнені, а робочі телефони також не відповідають.

20 грудня ЗМІ писали, що у бібліотеці нібито розповсюджували літературу «антиросійської направленості».