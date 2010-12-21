Прес-конференція на тему: «Правові та економічні аспекти кримінальної справи, порушеної ГПУ проти Юлії Тимошенко»

22 грудня - 9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція чотирьох керівників комітетів Верховної Ради України на тему: «Правові та економічні аспекти кримінальної справи, порушеної ГПУ проти Юлії Тимошенко». Учасники: голова Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія Королевська, голова Комітету ВРУ з питань правової політики Сергій Міщенко, голова Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правосуддя Юрій Кармазін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-230-17-05. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.