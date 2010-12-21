22 грудня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Права дитини в Україні: в розрізі виконання положень Конвенції ООН про права дитини». Учасники: перший заступник голови ВГО «Правозахисна організація «Спільна Мета» Ігор Печьонкін та заступник голови ВГО «Правозахисна організація «Спільна Мета» Катерина Аландаренко за результатами проведення моніторингу та підготовки Громадського Звіту щодо виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини. Модератор – Руслан Бортнік, голова ВГО “ПО “Спільна мета” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 38 050 97 48341. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.