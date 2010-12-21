Ювілейний вечір з нагоди 90-річчя з дня народження Миколи Руденка

22 грудня - 13-00- Ювілейний вечір з нагоди 90-річчя з дня народження визначного українського правозахисника, письменника та філософа, засновника Української Гельсінської Групи, Героя України Миколи Руденка. У заході візьмуть участь голова Українського фонду культури Борис Олійник, дружина Миколи Руденка Раїса Руденко, заст. директора Інституту літератури Сергій Гальченко, секретар НСПУ Петро Засенко, редактор журналу «Дніпро» Микола Луків, поет Микола Сом, заслужений артист України Петро Бойко (Український фонд культури у Києві (вул. Липська 16). Телефон: 255-31-21.

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