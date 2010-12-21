Прес-конференція, присвячена початку проекту «Захисти своє право! Кампанія по захисту прав громадян з обмеженим доступом до правосуддя»

23 грудня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Комітету виборців України, присвячена початку проекту «Захисти своє право! Кампанія по захисту прав громадян з обмеженим доступом до правосуддя».

Учасники: Наталія Линник, керівник програм ВГО КВУ; Олексій Горецький, громадський правозахисник, голова рівненського обласного відділення КВУ.

Учасники презентують новий інформаційний веб-ресурс для громадян «Захисти своє право!» http://www.administr-law.org.ua, інформаційно-просвітницьку літературу.

КВУ здійснює цей проект за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні, з метою сприяння доступу найбільш незахищених громадян до правосуддя використовуючи інститут адміністративного судочинства. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Телефони: (044)425-21-66; 229-97-30. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.