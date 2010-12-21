У Києві біля Посольства Білорусі пройшла акція солідарності

Сьогодні в Києві представники громадських і правозахисних організацій, а також журналісти провели перед будівлею Посольства Білорусі в Україні Акцію солідарності з білоруськими колегами, затриманими під час і після завершення акції протесту 19 грудня в Мінську.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 50 осіб.

Учасники акції прийняли звернення до білоруських властей з вимогою звільнити затриманих учасників акції і припинити масові репресії проти опозиції.

”Ситуація в Україні теж стає схожою. Права на свободу мирних зборів також нерідко закінчуються невдало для українських активістів. І те, що відбулося 19 грудня 2010 року, це неймовірний прояв жорстокості щодо своїх громадян, а також порушення їх права на мирні збори”, - сказала учасниця акції, представник правозахисного центру ”Поступ” (Луганськ) Світлана ТАРАБАНОВА.

Учасники акції також вилили на сніг перед посольством яскраво-червону рідину як символ того, що під час акції протесту в Мінську влада пролила кров своїх громадян, які виступили проти результатів виборів Президента Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 19 грудня відбулася несанкціонована акція протесту проти результатів виборів Президента Білорусі, в результаті якої сталися зіткнення з підрозділами спеціального призначення органів правопорядку.

Під час акції на площі Незалежності в Мінську було розбито вікна і двері у будівлі, де знаходяться уряд, нижня палата парламенту, а також Центральна комісія Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів.

Під час акції і у ніч на 20 грудня було затримано більш як 600 учасників мітингу, а також практично всі керівники опозиційних політичних партій.

На даний час п`ятеро екс-кандидатів в президенти Перебувають у СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі.