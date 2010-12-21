Депутати хочуть заборонити відбирати житло через борги по "комуналці"

Народні депутати Євген ВОЛИНЕЦЬ і Микола КРАВЧЕНКО (КПУ) пропонують ввести мораторій на примусову реалізацію житла.

Про це йдеться в законопроекті №7485, внесеному до парламенту 17 грудня ц.р.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, необхідність введення мораторію обумовлена існуючою заборгованістю із заробітної плати, стипендій, інших грошових виплат населенню й непомірними та незбалансованими з рівнем доходів основної маси населення цінами на енергоносії й тарифами на житлово-комунальні послуги.

Документом пропонується ввести мораторій на примусову реалізацію житла (житлових будинків, частини житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах або гуртожитках, інших житлових приміщень, дачних і садових будинків тощо) за рішеннями про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення й радіомовлення, з урахуванням індексу інфляції, 3% річних, пені, іншої заборгованості або штрафних санкцій, нарахованих за несплату або інші дії або бездіяльність, пов`язані з наданням ЖКП, на період фінансової кризи, але не раніше ніж до 1 січня 2015 року, до погашення заборгованості з виплати заробітної плати, стипендій та інших грошових виплат населенню.