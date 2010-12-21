ВР планує скасувати інститут народних засідателів у кримінальному процесі

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» щодо скасування інституту народних засідателів у кримінальному процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 233 народних депутата із 309 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, якими ліквідувати інститут народних засідателів у кримінальному процесі, а справи, які на сьогодні підсудні складу суду за їхньою участю, передати до компетенції складу суду, що утворюється з трьох професійних суддів.