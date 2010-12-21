Органи праці та соцзахисту не платитимуть мито в судах

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон ”Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів ”Про державне мито” (щодо пільг по сплаті державного мита).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного закону проголосували 243 народних депутата з 259, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлено, що від сплати державного мита звільняються органи праці та соціального захисту населення - позивачі та відповідачі - за позовами до суду щодо призначення і виплати всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій, виплат та доплат, установлених законодавством України.